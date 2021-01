DFB terminiert Spieltage 22 bis 26 : MSV gastiert sonntags beim KFC Uerdingen

Düsseldorf Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Drittliga-Spieltage 22 bis 26 zeitgenau terminiert. Demnach findet das Spiel beim KFC Uerdingen am Sonntag, den 28. Februar, statt. Alle Partien im Überblick.

Am Samstag (17. Januar) gastiert der SV Meppen in der MSV-Arena, es folgen zwei weitere Heimspiele innerhalb weniger Tage gegen Magdeburg (Mittwoch, 20. Januar) und Hansa Rostock (Samstag, 23. Januar). Danach muss der MSV in Zwickau ran (Dienstag, 26. Januar). Zum Abschluss des Januar-Marathons empfängt der MSV den VfB Lübeck. Das Spiel gegen die Schleswig-Holsteiner findet am Sonntag, 31. Januar, statt, wie der Deutsche Fußball-Bund bekanntgab. Der DFB hat am Donnerstag die Spieltage 22 bis 26 zeitgenau terminiert.