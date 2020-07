Neue Verträge für zwei MSV-Talente : Duisburg setzt auf die Jugend

Duisburg Der MSV Duisburg hat zwei Talente weiter an sich gebunden. Der 18-jährige Darius Ghindovean erhielt einen Profi-Vertrag. Cem Sabancis Kontrakt wurde verlängert.

Die Personalplanungen beim Drittligisten MSV Duisburg laufen nach dem verpassten Aufstieg in die 2. Bundesliga. Wie der Drittligist am Dienstag mitteilte, erhielt Darius Ghindovean seinen ersten Profivertrag. Der 18 Jahre alte rumänische U19-Nationalspieler hatte während der vergangenen, abgebrochenen Saison bei den A-Junioren des MSV 15 Scorerpunkte (sechs Treffer, neun Assists) gesammelt. Am 34. Spieltag stand er beim 0:0 gegen Hansa Rostock erstmals und überraschend bei den Profis in der Startelf.