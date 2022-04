Kein „ganz großer Umbruch“ beim Drittligisten : MSV arbeitet am Kader für die neue Saison

MSV arbeitet am Kader für die neue Saison

Düsseldorf Der MSV Duisburg steckt in der Dritten Liga noch immer tief im Abstiegskampf. Der neue Geschäftsführer Sport muss trotz der Unsicherheit die Kaderplanung vorantreiben. Einen großen Umbruch wird es aber nicht geben. Was Ralf Heskamp sagt.

Sechs Spieltage bleiben dem MSV Duisburg, um den Klassenerhalt in der Dritten Liga zu sichern. Aktuell beträgt der Vorsprung auf die Nicht-Abstiegsplätze vier Punkte. Trotz der Unsicherheit, in welcher Klasse man in der neuen Saison spielt, hat bei den Zebras die Kaderplanung begonnen.