MSV gewinnt und beendet Heimmisere : „Haben drei Punkte, aber mehr auch noch nicht“

Düsseldorf Der MSV Duisburg besiegt Wehen Wiesbaden und verschafft sich das dringend benötigte Erfolgserlebnis. Trainer Gino Lettieri ist nach seinem ersten Sieg seit seiner Rückkehr erleichtert, mahnt aber auch.

In der 19. Minute hatte Vermeji auf Vorlage von Stoppelkamp die Führung für die Meidericher besorgt, die er nur kurz nach dem Seitenwechsel selber ausbaute. Einen Eckball vom MSV-Kapitän nickte er mustergültig zum 2:0 ein. Mit einen Doppelschlag machte der MSV dann alles klar. Zunächst bediente Ahmet Engin bei einem Konter Vermeiji, der bei seinem dritten Treffer nur noch den Fuß hinhalten musste (74.). Drei Minuten später durfte sich dann auch Engin in die Torschützenliste eintragen.

Verschenkte der MSV beim 2:2 gegen den 1. FC Kaiserslautern zuletzt noch in der Schlussminute eine 2:0-Führung, so ließen die MSV-Profis diesmal keine Zweifel daran aufkommen, wer als Sieger vom Platz gehen würde. Daran konnte auch die kurze Drangphase der Gäste Mitte der zweiten Hälfte nichts ändern. „Wir haben in Lautern gesehen, dass wir Tore machen können. Aber wir müssen über 90 Minuten den vollen Fokus haben. Es war gut, dass wir heute vier Tore gemacht haben, da hatten wir weniger Stress“, sagte Vermeij bei MagentaSport. Trainer Lettieri war froh, dass sich seine Mannschaft „endlich führ ihre Mühen“ belohnt habe. Gegen Wehen habe sein Team bis zum Schluss durchgezogen und sich den Sieg „extrem verdient“.

Noch mehr als das Gegentor störten Lettieri aber die drei Gelben Karten in der Nachspielzeit für Wilson Kamavuaka, Sinan Karweina und Engin. „Das war sicherlich nicht clever“, monierte der 53-Jährige, dem der defensive Mittelfeldspieler Kamavuaka aufgrund seiner fünften Verwarnung am Mittwoch, 16 Dezember, bei Bayern München II fehlen (19 Uhr) wird. Die Reserve des Rekordmeisters gewann am Sonntag mit 2:1 beim 1. FC Saarbrücken und zog dank des Sieges am MSV vorbei.