Nerven liegen blank : MSV-Angreifer Bouhaddouz platzt nach Heimniederlage der Kragen

Düsseldorf Der MSV Duisburg steckt weiter in der Krise. Im Kampf um den Klassenerhalt liegen nun offenbar auch die Nerven blank. Nach dem 1:3 gegen Waldhof Mannheim platzt Angreifer Aziz Bouhaddouz der Kragen.

Entsprechend bedient war Angreifer Aziz Bouhaddouz nach der 1:3-Niederlage, der elften insgesamt. „Wir haben in den ersten 20 Minuten geschlafen und den Kampf nicht richtig angenommen. Das ist einfach viel zu wenig für die Liga“, schimpfte Bouhaddouz am Mikrofon von „Magenta Sport“. Auch Verteidiger Oliver Steurer gab sich kritisch: „Wir haben die Anfangsphase brutal verschlafen und sind dann sehr gut zurückgekommen. Aber insgesamt war das heute leider irgendwie ein kleiner Rückschritt.“

Einmal in Rage, schimpfte der Angreifer immer weiter und rechnete schonungslos mit seinem Team ab. „So kann man nicht auftreten und schon gar nicht am Freitagabend. Mittlerweile kann man uns ja alles vorwerfen: ob Mentalität oder Qualität.“ So schlimm wie gegen Mannheim sei es für ihn noch nie in einem Heimspiel gewesen. Vor allem die Fehler wurmten den gebürtigen Marokkaner: „Wenn wir die individuellen Fehler nicht abstellen, werden wir auch in den nächsten Spielen Probleme haben.“ Seine Forderung: „Wir müssen uns einfach den Arsch aufreißen.“