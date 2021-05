Eklat bei Niederlage in Magdeburg : Darum war MSV-Stürmer Bouhaddouz völlig außer sich

Düsseldorf Bei Duisburgs 2:3-Niederlage in Magdeburg kochen die Emotionen in der ersten Halbzeit über. MSV-Angreifer Aziz Bouhaddouz geht wild auf seinen Gegenspieler los, soll ihn sogar bedroht haben. Auslöser war offenbar eine Beleidigung.

Kurz vor der Pause bei der 2:3-Niederlage des MSV Duisburg beim 1. FC Magdeburg wurde es auf einmal richtig wild: MSV-Stürmer Azizi Bouhaddouz und Magdeburgs Alexander Bittroff gerieten nach einem Wortgefecht mächtig aneinander. Der Duisburger war völlig außer sich, stürmte mit erhobener Faust und wild aufgerissenen Augen auf seinen Gegenspieler los. Mitspieler mussten den 34-Jährigen vom Magdeburger fernhalten, es kam zu einer Rudelbildung. Wie „ Bild “ und Express “ berichten, brüllte Bouhaddouz: „Den töte ich!“ Was den Duisburger so aufbrachte, blieb zunächst unklar. Offenbar soll Bouhaddouz, der im Anschluss die Gelbe Karte sah, beleidigt worden sein.

„Ich kann nicht sagen, was gesagt wurde, aber ich kann sagen, dass es in einem Spiel oftmals vorkommt, dass ein hitziges Gefecht stattfindet und sich Spieler gegenseitig was sagen. Das passiert, aber das ist für mich nach dem Spielende auch vorbei“, sagte Christian Titz bei MagentaSport. Magdeburgs Trainer hatte nach der Partie mit den beiden Streithähnen, die sich nicht äußerten, noch auf dem Platz ein Gespräch geführt. Direkt nach dem Vorfall hatte der Angreifer eine Entschuldigung abgelehnt.

Seinen Angreifer hatte er vorsichtshalber zur Pause aus der Partie genommen. „Ich habe den Spieler rausgenommen, weil er sehr emotional war, er hatte Tränen in den Augen. Mir war klar, in der zweiten Halbzeit ist er sehr gefährdet“, sagte Dotchev. Für den früheren Nationalspieler Marokkos kam Vincent Vermeji ins Spiel.

Sportlich steigerte sich der MSV im zweiten Durchgang, stand aufgrund einer verschlafenen ersten Halbzeit aber am Ende mit leeren Händen da. Bereits nach einer knappen Viertelstunde hatten die Zebras mit 0:2 zurückgelegen, sehr zum Ärger von Dotchev. „Mich ärgert ganz einfach, dass wir wieder so einen schlechten Start erwischt haben. Das war für mich unerklärlich. Wir hatten gar keine Ordnung und wir hatten individuelle Fehler, die zum Gegentor geführt haben. Das war viel zu einfach, sagte der Rekordtrainer der 3. Liga. Dabei stand für den MSV einiges auf dem Spiel, mit einem Sieg hätten die Zebras den Klassenerhalt vorzeitig perfekt machen können. Doch auch der zweite Matchball wurde nicht genutzt.

Zwei Spieltage vor dem Saisonende stehen die Duisburger mit sechs Punkten Vorsprung vor den Abstiegsrängen auf Platz 14 und haben es weiter selbst in der Hand. „Natürlich stimmt uns die zweite Halbzeit positiv, weil wir ein anderes Gesicht gezeigt haben und nochmal alles rausgehauen haben. Aber wenn man so wie wir in der ersten Halbzeit ins Spiel geht, dann wird es in jedem Spiel sehr, sehr schwierig, Punkte zu holen“, sagte Duisburgs Verteidiger Dominik Schmidt.