Nach Remis gegen Köln : MSV sieht sich auf dem richtigen Weg

Duisburg Der MSV Duisburg kommt gegen Viktoria Köln nicht über ein 1:1 hinaus. Ein Ergebnis, das die Zebras auf der Stelle treten lässt. MSV-Trainer Torsten Ziegner gefällt die Reaktion seiner Mannschaft nach der Pause und lobt die Fans.

Das 1:1 gegen Viktoria Köln ließ die Anhänger des MSV Duisburg mit gemischten Gefühlen zurück. Einige der 9077 Anhänger in der Arena applaudierten nach dem verdienten Remis, vereinzelte pfiffen. Denn so wirklich voran bringt die Zebras der Punkt nicht. Durch die Punkteteilung bleibt der MSV, der nur eins der letzten sieben Spiele gewinnen konnte, im unteren Tabellenmittelfeld hängen. Der Abstand auf die Abstiegsplätze beträgt vier Zähler.

Angesichts der aktuellen Ergebniskrise hatte MSV-Trainer Torsten Ziegner vor dem Duell gegen die Kölner per Videobotschaft extra noch an die Fans appelliert, dass man das Spiel nur gemeinsam erfolgreich gestalten könne. Zwar reichte es trotz der Unterstützung nicht zum Sieg, dennoch bedankte sich Ziegner für den Einsatz auf den Rängen. „Sie standen in der Phase nach dem 1:1 bei jedem gewonnenen Zweikampf lautstark hinter uns. Das hat uns gepusht“, sagte Ziegner, der im Verein zwar Unzufriedenheit verspüre, aber keine Unruhe. Etwas sarkastisch fügte der Trainer an, dass man durch den Punktgewinn nun „die Schallmauer von 15 Punkten durchbrochen“ habe. Jeder Punkt sei wertvoll, erklärte er zudem. „Trotzdem müssen wir dranbleiben und uns schnellstmöglich zu 100 Prozent belohnen.“