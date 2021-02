Auch Auswärtsspiel in Halle abgesagt : Debüt von MSV-Trainer Dotchev verschiebt sich erneut

Düsseldorf Pavel Dotchev muss sich weiter gedulden. Auch das Auswärtsspiel der Duisburger beim Halleschen FC ist abgesagt worden. Dadurch verschiebt sich abermals das Debüt des neuen MSV-Trainers.

Das Debüt von Duisburgs neuem Trainer Pavel Dotchev wird sich erneut verschieben. Am Donnerstag hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) die Drittliga-Partie des MSV beim Halleschen FC offiziell abgesagt. Aufgrund der Unbespielbarkeit des Platzes kann die Partie am kommenden Samstag (14 Uhr) nicht wie geplant stattfinden. Das entschied die Platzkommission in Halle. Eigentlich hätte MSV-Trainer Dotchev sein Debüt als neuer Zebra-Coach bereits am vergangenen Montag feiern sollen. Doch auch die Partie gegen den 1.FC Saarbrücken war aufgrund der Witterungsbedingungen abgesagt worden.