Wunschliste des Drittligisten : Auf diesen Positionen sucht der MSV noch nach Verstärkung

Düsseldorf Acht Zugängen stehen beim MSV Duisburg 15 Abgänge gegenüber. Die Planungen sind damit noch nicht abgeschlossen, wie MSV-Trainer Pavel Dotchev und Sportdirektor Ivica Grlic am Montag bestätigten. Für welche Positionen noch Verstärkung gesucht wird.

Nach dem Trainingsauftakt auf die kommende Saison am Montag bestätigten Sportdirektor Ivica Grlic und Trainer Pavel Dotchev, dass weitere Verstärkungen Folgen sollen. „Wir suchen noch nach einem offensiven Rechtsaußen. Dann suchen wir noch nach einem Allrounder für die Offensive, möglichst ein junger Spieler, der sowohl links, rechts und zentral spielen kann“. Und auch in der Defensive soll noch etwas passieren. „Wir wollen eventuell noch einen Innenverteidiger“, sagte Dotchev und Grlic ergänzte: „Außerdem brauchen wir noch einen zweiten Torhüter.“ Aktuell steht neben Leo Weinkauf nur Nachwuchskeeper Roman Schabbing im Kader der Duisburger.

Die erste Einheit nutzen die Zebras daher auch dazu, um Gastspielern die Möglichkeit zu geben, sich zu präsentieren. Am Montag waren in Julius Rauch (Borussia Dortmund U19), Herdi Bukusu (Hamburger SV U23), Max Schreiber (Borussia Mönchengladbach U19), Simeon Louma und Maximilian Braune (beide Duisburg U19) gleich fünf junge Akteure dabei. „Das sind Spieler, die wir ins Auge fassen. Denen wollen wir die Plattform geben, um sich zu präsentieren“, sagte Grlic.

Rauch, der nach dem Abbruch der A-Jugend-Bundesliga monatelang ohne Spielpraxis war, habe sich „individuell fit gehalten“, erklärte Dotchev. „Vielleicht ist er den anderen Spielern dadurch ein wenig voraus.“ Der 19-Jährige habe auf jeden Fall einen „sehr guten Eindruck hinterlassen“. Der Dortmunder wird ebenso wie seine Mitstreiter in den kommenden Tagen weitere Chancen erhalten, sich für einen Vertrag zu empfehlen, wie Grlic bestätigte. Auch im Testspiel am Dienstag gegen den Oberligisten SpVg Schonnebeck (18 Uhr) dürften einige zum Einsatz kommen. Unter Druck setzen lassen wollen sich Grlic und Dotchev in Sachen weitere Zugänge aber nicht. „Wir werden nicht am ersten Tag eine Entscheidung treffen. Wir haben genug Zeit und werden uns das in aller Ruhe überlegen“, sagte Dotchev.