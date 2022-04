Jetzt abstimmen : Bakirs Traumtor gegen Viktoria Köln für „Tor des Monats“ nominiert

Duisburg Sein erstes Drittliga-Tor für den MSV Duisburg dürfte Alaa Bakir für immer in Erinnerung behalten. Es war nicht nur ein ganz wichtiges, sondern auch ein besonders schönes. Der Treffer des 21-Jährigen gegen Viktor Köln wurde nun auch für das „Tor des Monats“ nominiert. Hier können Sie abstimmen.

Die Fans des MSV Duisburg wurden am 29. Spieltag im Heimspiel gegen Viktoria Köln auf eine harte Probe gestellt. Die Gäste waren das dominierende Team. Es drohte die nächste Enttäuschung im Kampf um den Klassenerhalt. Doch dann fasste sich der eingewechselte Alaa Bakir in der 69. Minute ein Herz und knallte den Ball aus der Distanz in den linken Winkel.