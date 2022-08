Schock für den MSV : Bakir erleidet Meniskusriss und muss operiert werden

Düsseldorf Hiobsbotschaft für den MSV Duisburg: Alaa Bakir wird dem Drittligisten wohl lange fehlen. Der Mittelfeldspieler hat sich gegen den SC Freiburg II einen Meniskusriss zugezogen. Das teilte der Verein mit.

Alaa Bakir wird dem MSV Duisburg in den kommenden Wochen fehlen. Der 21-Jährige, der gegen den SC Freiburg II verletzt ausgewechselt werden musste, hat sich einen Meniskusriss im linken Knie zugezogen. Am Dienstagabend teilte der Drittligist die bittere Diagnose mit.

„Gute Besserung, Alaa Bakir! Beim 3:1-Sieg über den SC Freiburg II hat sich unsere Nummer neun einen Meniskusriss zugezogen. Die Operation erfolgt am Donnerstag in der BG Unfallklinik", schrieb der MSV auf Twitter . Wie lange die Zebras auf den Offensivspieler verzichten müssen, ist aktuell noch nicht bekannt. Über die Ausfallzeit machten die Duisburger keine Angaben.

Stoppelkamp mit Liebeserklärung an den MSV

„Bin bei meinem Herzensverein“ : Stoppelkamp mit Liebeserklärung an den MSV

Bereits drei Tore in der Liga

Bereits drei Tore in der Liga : Duisburgs „Funktürme“ sorgen für Gefahr bei Standards

Bakir stand in der laufenden Saison in allen vier Drittliga-Spielen in der Startformation der Duisburger und steuerte beim aktuellen Tabellen-Achten bislang einen Assist bei. Beim 2:2 gegen Rot-Weiss Essen bereitete er das zwischenzeitliche 2:0 durch Moritz Stoppelkamp vor.