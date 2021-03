„Der Schiri hat die Augen zugemacht“ : MSV-Siegtreffer sorgt für Diskussionen

MSV Duisburg empfing am 29. Spieltag Türkgücü München . Foto: Oldenburg

Düsseldorf Der MSV Duisburg hat im Heimspiel gegen Türkgücü Moral bewiesen und belohnte eine starke Aufholjagd mit drei Punkten. Der 3:2-Siegtreffer sorgte allerdings für reichlich Gesprächsstoff. Beide Trainer äußerten sich zu der Szene.

Dank einer Leistungssteigerung im zweiten Durchgang drehte der MSV Duisburg gegen Türkgücü München einen 0:2-Pausenrückstand und setzte ein Ausrufezeichen im Drittliga-Abstiegskampf. Der 3:2-Siegtreffer in der 89. Minute durch den eingewechselten Orhan Ademi sorgte allerdings für mächtig Ärger und reichlich Gesprächsbedarf.

Ähnlich sah es auch Türkgücüs Sebastian Maier, der beide Tore der Gäste vorbereitet hatte. „Beim dritten Tor ist es für mich ein klares Foul und dann verlierst du. Bitterer geht es nicht“, ärgerte sich Meier. Für den Mittelfeldspieler sei das Ergebnis „ein bisschen unerklärlich“. Man habe den Gegner schon am Boden gehabt und wieder aufstehen lassen.

Während die Münchner der verspielten Führung hinterhertrauerten, lobte Dotchev die Moral seiner Truppe. „Wenn man solche Rückstände dreht, dann ist das ein gutes Zeichen und ein Signal, dass die Mannschaft lebt und kämpft. Das sind gute Voraussetzungen“, sagte Dotchev. Doch nicht nur die Mannschaft steigerte sich im zweiten Durchgang, auch der Trainer bewies glückliches Händchen - und hatte so seinen Anteil am Erfolg. Zunächst sorgte die Einwechslung von Leroy-Jacques Mickels für ordentlich Belebung des Duisburger Angriffsspiels. Der 25-Jährige war entscheidend am frühen Anschlusstreffer beteiligt, setzte zudem etliche Impulse über die rechte Außenbahn. Der viel diskutierte Siegtreffer war gar eine Co-Produktion der beiden Joker Tomic und Ademi.