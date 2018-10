Ingolstad - Duisburg: Druck für den MSV im Kellerduell

Duisburg Fünftes Heimspiel, fünfte Pleite: Nach der Niederlage gegen St. Pauli ist der MSV Duisburg auswärts stark gefordert. Sonntag steigt das Kellerduell des Vorletzten beim Letzten Ingolstadt.

Die Freude über den unerwarteten Sieg in Köln ist schnell verfolgen, nun nimmt der Druck beim MSV Duisburg vor der Partie gegen den Tabellenletzten FC Ingolstadt zu. „Das ist ein Kellerduell, in dem wir unbedingt nachlegen müssen. In Ingolstadt geht es um die Wurst“, sagte MSV-Verteidiger Andreas Wiegel nach der 0:1 (0:0)-Niederlage des MSV am Montag gegen den FC St. Pauli. Auch Duisburgs Trainer Torsten Lieberknecht richtete den Blick bereits auf den kommenden Sonntag (13.30 Uhr) und dem Match in Ingolstadt: „Gut, dass wir jetzt auswärts antreten müssen.“