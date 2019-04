MSV Duisburg : Der MSV Duisburg steht mächtig unter Druck

Stanislav Iljutcenko war gegen Ingolstadt erfolgreich und will auch gegen den 1. FC Köln treffen. Foto: Roland Weihrauch

Durch den Magdeburger Überraschungssieg beim Hamburger SV hat sich die Situation für den Tabellenletzten der Zweiten Liga verschärft. Im Nachholspiel gegen den Spitzenreiter 1. FC Köln ist deshalb ein Erfolg dringend notwendig.

Das Wetter ist stabil, in den letzten Tagen hat auch niemand den Rasen in der Schauinslandreisen-Arena zerstört. Somit dürfte es im zweiten Anlauf klappen. Der MSV Duisburg, Schlusslicht der Zweiten Bundesliga, erwartet am heutigen Mittwoch, 18.30 Uhr, den Spitzenreiter 1. FC Köln zum Nachholspiel. Am 17. März war die Partie ausgefallen. Zwei Tage zuvor hatten die Drittliga-Fußballer des KFC Uerdingen und von Fortuna Köln im Dauerregen das Geläuf auf links gedreht, sodass ein neuer Rasen her musste.

Auf dem neuen Grün lief es für die Heimmannschaften bislang nicht gut. Der KFC Uerdingen unterlag bei der Premiere dem 1. FC Kaiserslautern mit 2:4 – mit demselben Ergebnis verloren die Zebras am vergangenen Samstag gegen den FC Ingolstadt. Nach dem Magdeburger Sieg in Hamburg wäre dieses oder ein vergleichbares Resultat Gift für die Zebras. Bei fünf Punkten Rückstand auf die Plätze 15 und 16 ist selbst gegen den souveränen Spitzenreiter 1. FC Köln ein Sieg dringend notwendig.

Info MSV seit zwölf Jahren gegen Köln ungeschlagen Bilanz Seit zwölf Jahren hat der MSV Duisburg gegen den 1. FC Köln kein Ligaspiel mehr verloren. Im Mai 2007 unterlag der MSV an der Wedau in der Zweitliga-Partie gegen die Geißböcke mit 1:3. Der heutige Sportdirektor Ivica Grlic traf zum zwischenzeitlichen 1:1. Trotzdem stieg der MSV am Saisonende in die Bundesliga auf – Köln erst im Jahr darauf. Seit der Bundesliga-Gründung 1963 gab es zwischen dem MSV und Köln 66 Pflichtspiele. Die Duisburger schafften 16 Siege, der FC 30. Im eigenen Stadion gewann und verlor der MSV jeweils zehn Spiele, zudem gab es 13 Unentschieden. Schiedsrichter Daniel Schlager (Hügelsheim) leitet die Partie. Als Assistenten sind Steffen Brütting (Effeltrich) und Stefan Zielsdorf (Haselünne) im Einsatz. Museums-Echo Der Verein MSV-Museum verkauft die zweite Ausgabe seiner Zeitschrift. Auf 28 Seiten blicken die Autoren auf die bewegte Geschichte zwischen dem MSV und dem 1. FC Köln zurück.

MSV-Trainer Torsten Lieberknecht hätte sich natürlich am Montag ein anderes Ergebnis im Hamburger Volkspark gewünscht. Der 45-Jährige ist aber noch lange nicht bereit, die Flinte ins Korn zu werfen. „Es gibt solche Momente wie diesen“, sagt Lieberknecht und schiebt nach: „Ich habe immer gesagt, dass der Kampf um den Klassenerhalt nicht einfach ist.“

Nach dem Ingolstadt-Spiel gab es viel Diskussionsstoff – auch bei den Fans. Am Dienstag brach der Trainer eine Lanze für Innenverteidiger Joseph Baffoe, der nach seinem missglückten Debüt im Zebra-Dress viel Kritik einstecken musste. Der Schwede habe trotz des von ihm verschuldeten Elfmeters ein solides Debüt gezeigt. Lieberknecht berief sich dabei auch auf die Einschätzung von Individualtrainer Branimir Bajic. Und der war nun einmal einer der schillerndsten Innenverteidiger der MSV-Geschichte. Der Mann ist eben vom Fach. Selbst einen Einsatz gegen Köln würde Lieberknecht Baffoe zutrauen – trotzdem dürfte Gerrit Nauber, dessen Sperre abgelaufen ist, den Vorzug erhalten.

Der Trainer sprach am Dienstag auch über Schiedsrichter und Innenraumverweise. Im Ingolstadt-Spiel hatte es ihn zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen erwischt: Er musste auf die Tribüne. Die Rolle des bösen Buben an der Seitenlinie will er nur bedingt gelten lassen. „Ich bin so, wie ich bin. Ich habe in den letzten Wochen für mein Verhalten viel Lob bekommen“, sagte der Trainer. Und er werde auch künftig an der Linie für seine Mannschaft Partei ergreifen: „Ich werde noch öfter am Rad drehen.“ Lieberknecht betonte, dass er nicht die Schiedsrichter als Schuldige der aktuellen Situation sehe, dass es immer noch am Team liege, wenn es erfolglos ist.

MSV-Präsident Ingo Wald (links) – hier mit Aufsichtsratschef Jürgen Marbach – musste in den sozialen Netzwerken viel Kritik einstecken. Foto: firo/Volker Nagraszus

„Aber es ist die Summe der Entscheidungen. Und darüber haben wir uns geärgert.“ Am Samstag habe der Unparteiische einen Foulelfmeter für Stanislav Iljutcenko nicht gegeben und zudem bei zwei Gegentoren Abseitsstellungen nicht erkannt.