Auftakt zur Drittliga-Saison : MSV feiert klaren Sieg gegen Großaspach - Viktoria Köln mit Aufholjagd

Köln Der MSV Duisburg hat zum Start in die neue Drittliga-Saison einen klaren Sieg gefeiert. Die Zebras besiegten die SG Sonnenhof Großaspach mit 4:1. Aufsteiger Viktoria Köln machte bei Hansa Rostock einen Drei-Tore-Rückstand wett.

Zweitliga-Absteiger MSV Duisburg ist mit einem klaren Sieg in die neue Saison der 3. Liga gestartet. Die Zebras gewannen nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit gegen Sonnenhof Großaspach 4:1 (1:1) und setzten sich zunächst an die Tabellenspitze. Dahinter folgen die Würzburger Kickers, die im bayrischen Duell gegen Aufsteiger Bayern München II 3:1 (1:0) gewannen.