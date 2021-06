Ruhrpott-Kracher in Duisburg : MSV trifft beim Cup der Traditionen auf BVB und Bochum

Duisburg In Duisburg wird zum sechsten Mal der Cup der Traditionen ausgesielt. Mitte Juli trifft Drittligist MSV auf Bundesliga-Aufsteiger Bochum und DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund. Möglicherweise wird das Turnier auch wieder vor Zuschauern ausgetragen.

DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund, Bundesligaaufsteiger VfL Bochum und Drittligist MSV Duisburg starten am 17. Juli beim Blitzturnier in Duisburg. In der Schauinsland-Reisen-Arena wird zum sechsten Mal der Cup der Traditionen ausgespielt. Dabei treten die drei Revierteams von 15.00 Uhr an in drei Spielen über 45 Minuten gegeneinander an.