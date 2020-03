Coronavirus in Duisburg : MSV-Fans wollen auch bei Geisterspielen Tickets kaufen

Duisburg Fans des MSV Duisburg rufen im Netz zum Ticketkauf auf, auch wenn die Spiele wegen des Coronavirus vor leeren Rängen stattfinden müssen. Unterdessen begrenzen die Füchse die Zuschauerzahl auf 999.

Der Coronavirus hat nun auch den Sport in Duisburg erreicht. Wie der MSV Duisburg mitteilt, seien bislang zwar keine Einschränkungen in der 3. Liga geplant, man bereite sich aber darauf vor, entsprechende Maßnahmen der Behörden umzusetzen. So genannte „Geisterspiele“ ohne Publikum sollen vermieden werden, wenn möglich, will man betroffene Spiele im Notfall verlegen. Der MSV hat in den kommenden Tagen zwei Heimspiele, am 18. März gegen Jena und am 21. März gegen Chemnitz.