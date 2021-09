2:4 in Köln : Erneute Auswärtsniederlage für den MSV Duisburg nach wilder Schlussphase

Köln Der MSV Duisburg hat nach einer verrückten Schlussphase eine 2:4-Pleite bei Viktoria Köln hinnehmen müssen. Schon zur Pause lag die Dotchev-Mannschaft hinten.

Der MSV Duisburg musste am zehnten Spieltag der 3. Liga die nächste Auswärtsniederlage hinnehmen. Bei Kellerkind Viktoria Köln verlor die Mannschaft von Trainer Pavel Dotchev am Samstagnachmittag nach einer wilden Schlussphase mit 2:4.

Die Kölner, die in dieser Saison bisher als Schießbude der Liga galten, standen gegen den MSV lange sicher und ließen die Gäste kaum gefährlich vor das Tor kommen. In der Offensive waren sie selbst sehr effektiv. In der Schlussphase ging es dann hoch her und es fielen insgesamt vier Tore. Köln behielt aber die Oberhand.