Sieg gegen Sandhausen MSV Duisburg wahrt Chance auf den Klassenerhalt

Schubert wechselte in der Folge dreimal auf einen Schlag und auch defensiv. Doch der MSV stellte sich nicht nur hinten rein, sondern versuchte, auch für Entlastung zu sorgen. So hatte Nachwuchsstürmer Kaan Inanoglu in der 80. Minute schon eine gute Abschlusschance, der Schuss wurde aber geblockt. Zwei Minuten später wurde Niklas Kölle gefoult und die folgende Freistoßhereingabe von Alaa Bakir köpfte Joshua Bitter zum 3:1 ins Netz. „Oh, wie ist das schön“, sangen einige der 10.789 Fans der Zebras nun – wohl mit reichlich Galgenhumor. Denn zufriedengestellt waren längst nicht alle, das Plakat mit der „Schande für Duisburg“ wurde trotz des Sieges zum Schlusspfiff wieder ausgerollt.