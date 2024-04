Sieg gegen Sandhausen MSV wahrt Chance auf den Klassenerhalt – Mannheim lässt Punkte

Doch mit diesen drei Punkten darf der MSV weiter vom Wunder des Klassenerhalts in der 3- Liga träumen. Am kommenden Spieltag legen die Duisburger dann auch wieder vor, bereits am Freitagabend geht es zum feststehenden Absteiger VfB Lübeck. Mit einem Sieg würde Druck auf Mannheim – zwei Tage später in Ingolstadt gefordert – aufgebaut werden.