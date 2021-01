Gegen Abstieg aus 3.Liga : MSV holt „technisch versierten Mann fürs Mittelfeld“

Duisburg Der MSV Duisburg legt im Abstiegskampf personell nach. Marlon Frey schließt sich den Zebras bis zum Saisonende an. Der 24-Jährige kommt ablösefrei vom Zweitligisten SV Sandhausen.

Der MSV Duisburg verstärkt sich mit Marlon Frey. Der frühere Bundesliga-Spieler schließt sich bis zum Saisonende den abstiegsbedrohten Zebras an. Der 24-Jährige kommt vom Zweitligisten SV Sandhausen. Dort war der Vertrag des Mittelfeldspielers in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst worden, teilte der SVS mit. In der laufenden Saison hatte er beim Zweitligisten keine Rolle gespielt, und blieb ohne Einsatz. Das soll sich beim MSV Duisburg jetzt ändern.