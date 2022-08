Ablösefreier Mittelfeldspieler : MSV Duisburg verpflichtet Hertha-Talent Michelbrink

Berlin Der MSV Duisburg hat einen weiteren Neuzugang verkündet: Vom Bundesligisten Hertha BSC kommt Jonas Michelbrink zum Drittligisten an die Wedau. Der Mittelfeldspieler ist ablösefrei.

Jonas Michelbrink verlässt den Fußball-Bundesligisten Hertha BSC. Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler, der vor Jahresfrist einen Profivertrag bei den Berlinern unterschrieben hatte, bindet sich für die kommenden zwei Jahre an den Drittligisten MSV Duisburg, wie die Duisburger am Freitag mitteilten. Eine Ablösesumme fällt nicht an.