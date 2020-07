Trotz Kantersieg : Aufstiegstraum des MSV Duisburg geplatzt

Der Duisburger Moritz Stoppelkamp sitzt auf dem Rasen (Archivfoto). Foto: dpa/Marius Becker

Duisburg Ein 4:0-Sieg gegen Unterhaching reichte den Zebras am letzten Spieltag nicht mehr. Neben der Eintracht Braunschweig steigen die Würzburger Kickers in Liga zwei auf. In der Relegation kommt es zu einem Bayern-Derby.

Hängende Köpfe beim MSV Duisburg: Trotz eines 4:0-Heimsiegs (1:0) gegen die SpVgg Unterhaching am letzten Drittliga-Spieltag haben die Zebras den Aufstieg verpasst. Die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht, die als Herbstmeister mit einem komfortablen Vorsprung in die Rückrunde gestartet war, beendet die Saison nur als Tabellenfünfter. Ahmed Engin, Sinan Karweina, Petar Sliskovic und Moritz Stoppelkamp trafen für den MSV.

Neben Eintracht Braunschweig, das bereits als Aufsteiger feststand, schafften in einem hochdramatischen Spiel auch die Würzburger Kickers die Rückkehr in die zweite Liga. Beim 2:2 gegen Halle sorgte Sebastian Schuppan mit einem verwandelten Elfmeter erst in der Nachspielzeit für den direkten Aufstieg. Der FC Ingolstadt, der sein Auswärtsspiel beim TSV 1860 München mit 2:0 gewann, muss in die Relegation. Er trifft dort am Dienstag und am Samstag auf den 1. FC Nürnberg.

Drittliga-Meister wurde die zweite Mannschaft des FC Bayern München, die gemäß DFB-Spielordnung allerdings nicht in die zweite Liga aufsteigen darf.

Der Chemnitzer FC steigt wie Preußen Münster, die SG Sonnenhof Großaspach und Carl Zeiss Jena in die Regionalliga ab. Trotz des 4:2-Siegs gegen Rostock blieben die Sachsen wegen der schlechteren Tordifferenz hinter dem FSV Zwickau, der sich mit einem 0:0 bei Waldhof Mannheim zum Klassenverbleib zitterte. Nach der Corona-Pause fanden auch die Partien des letzten Spieltags ohne Zuschauer statt.

(cpas)