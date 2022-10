Bittere 0:3-Niederlage : MSV verliert nach schwacher Vorstellung in Elversberg

Duisburgs Tobias Fleckstein. Foto: Fupa/Marcel Eichholz

Elversberg Der MSV Duisburg agiert beim SV Elversberg passiv und ideenlos. Beim 0:3 zeigten die Zebras einen schwachen Auftritt und hatten vor allem im ersten Durchgang Glück, dass die Partie nicht frühzeitig entschieden war.

Nach dem Sieg in der Vorwoche gegen Halle wollte der MSV Duisburg einen erneuten Rückschlag in der 3. Liga unbedingt vermeiden, „weder in der Spielweise noch im Ergebnis“, sagte MSV-Trainer Torsten Ziegner. Beim starken Aufsteiger SV Elversberg wartete allerdings eine „große Herausforderung“ auf die Zebras. Zu groß, wie sich herausstellte. Die Zebras mussten sich nach einer schwachen Leistung mit 0:3 (0:1) geschlagen geben.

Valdrin Mustafa (12.), Jean Koffi (83.) und Isra Suero (90.) erzielten vor 4048 Zuschauern, darunter rund 600 aus Duisburg, die Tore für die vor allem im ersten Durchgang deutlich überlegenen Elversberger. Während der MSV nach elf Spieltagen weiter mit 14 Punkten im Mittelfeld der Tabelle festhängt, sprangen die Saarländer durch ihren achten Saisonsieg wieder an die Tabellenspitze. Der Aufsteiger profitierte dabei von der Heimniederlage von 1860 München gegen den FC Ingolstadt.

„Elversberg war über die gesamten 90. Minuten einfach besser. Und zwar in allen Belangen“, sagte Ziegner, der seine Startelf im Vergleich zum 1:0 gegen den Halleschen FC nur auf einer Position verändert hatte: Für den verletzten Joshua Bitter, der aufgrund einer Prellung am rechten Knie fehlte, rückte Tobias Fleckstein ins Team und übernahm den Part auf der rechten Abwehrseite in der Dreierkette. Für Kapitän Moritz Stoppelkamp blieb somit zunächst erneut nur ein Platz auf der Bank. Die Gastgeber mussten ihrerseits kurzfristig auf Torjäger Luca Schnellbacher verzichten.

Doch auch ohne den besten Angreifer der Liga (sieben Treffer) versuchten die Hausherren das Tempo von Beginn an hoch zu halten, daran änderte auch ein erster Warnschuss von MSV-Angreifer Aziz Bouhaddouz nichts (3.). Die Elversberger zeigten sich davon gänzlich unbeeindruckt und spielten weiter munter nach vorn. Die erste dicke Möglichkeit zur Führung vergab Manuel Feil, der aus kurzer Distanz nur den Pfosten traf (11.). Eine Minute später war es dann aber soweit: Valdrin Mustafa vollendete einen schönen Angriff indem er die Kugel präzise ins rechte Eck schob.

Der MSV verlor in dieser Phase der Partie immer mehr den Zugriff, wurde passiver – und hatte erneut Pfostenglück. Dieses Mal sogar doppeltes. Der Schuss von Mustafa prallte erst gegen den rechten Innenpfosten, dann gegen den linken und von dort dann heraus (18.).

Foto: FuPa/Marcel Eichholz Infos Die Zuschauertabelle der 3. Liga 22/23

Ziegner reagierte auf den bis dato schwachen Auftritt seines Teams mit einem frühen Wechsel. Nach einer guten halben Stunde kam der Casper Jander für Marlon Frey in die Partie. Ändern tat sich dadurch wenig. Einzig ein Missverständnis kostete die SVE das mögliche 2:0. Nach einer Flanke von Jannik Rochelt übersah Koffi den besser postierten Feil, der den Ball am zweiten Pfosten wohl eingenickt hätte (35.).

Nach dem Wiederanpfiff steigerten sich die Duisburger, bei denen in der Pause Stoppelkamp und Marvin Senger eingewechselt wurden, zumindest etwas. Ein wirkliches Aufbäumen war jedoch nicht zu erkennen. Es fehlte weiter an Entschlossenheit, Intensität in den direkten Duellen und Mut in der Offensive. Chancen waren Mangelware. So hatten die Hausherren wenig Mühe, die knappe Führung zu verteidigen. In der Schlussphase machte der Aufsteiger dann alles klar. Zunächst traf Koffi zum 2:0, dann vollendete der eingewechselte Suero einen Konter zum Endstand.

Kommenden Samstag (16. Oktober, 14 Uhr) treten die Zebras erneut auswärts bei der Reserve von Borussia Dortmund an. Das nächste Heimspiel steigt am Samstag, 22. Oktober, gegen Viktoria Köln.

Elversberg: Kristof - Fellhauer, Correia, Conrad, Neubauer - Feil (89. Dacaj), Sahin, Thore Jacobsen (73. Pinckert), Rochelt (84. Woltemade) - Mustafa (89. Suero Fernandez), Koffi (84. Tekerci). - Trainer: Steffen

Duisburg: Vincent Müller - Fleckstein, Mai, Kölle - Ajani (69. Hettwer), Bakalorz, Frey (33. Jander), Mogultay (46. Senger) - Pusch (83. Ekene) - Phillip König (46. Stoppelkamp), Bouhaddouz. - Trainer: Ziegner

Schiedsrichter: Marc Philip Eckermann (Winnenden)

Tore: 1:0 Mustafa (12.), 2:0 Koffi (82.), 3:0 Suero Fernandez (90.+2)

Zuschauer: 4048

Gelbe Karten: - Senger, Fleckstein, Mai

(old)