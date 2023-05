0:2 am Freitagabend MSV kassiert Niederlage in Ingolstadt

In Ingolstadt war es Tim Civeja, der in einer mäßigen ersten Hälfte in der 41. Minute das 1:0 für die Hausherren erzielte. In der 58. Minute kam dann wieder die schwache Kopfball-Verteidigung zum Vorschein, als Patrick Schmidt nach einer Ecke unbehelligt zum zweiten Ingolstädter einköpfen konnte.