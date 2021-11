Heimniederlage gegen Mannheim : Zwei frühe Gegentore machen alles kaputt – MSV kommt nicht aus dem Keller

Duisburg Der MSV Duisburg und Waldhof Mannheim lieferten sich zum Auftakt des 17. Spieltages in der 3. Liga ein packendes Duell. Nach einem frühen 0:2-Rückstand versuchten die Zebras alles, belohnten sich aber nicht. Zumindest vor dem Anpfiff gab es eine gute Nachricht für den MSV.

Die ersten erfreulichen Nachrichten erhielt der MSV Duisburg am Freitagabend bereits vor der Partie gegen Waldhof Mannheim. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat den Zebras im Rahmen der sogenannten Nachlizenzierung, die für alle Klubs der 3. Liga verpflichtend war, die „wirtschaftliche Leistungsfähigkeit“ bestätigt. Sportlich kämpft der MSV dagegen weiter um den Verbleib in der 3. Liga. Beim 1:3 (1:2) gegen Mannheim zeigten die Duisburger zwar eine kämpferische Leistung, doch stand man am Ende erneut mit leeren Händen da. Die kritische Tabellensituation des MSV verschärft sich dadurch weiter.