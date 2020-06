3. Liga : MSV Duisburg verspielt Punkte im Aufstiegskampf

Köln Obwohl der MSV Duisburg gegen den Halleschen FC einen Zwei-Tore-Rückstand aufholt, steht am Ende trotzdem nur ein Punkt im Kampf um den Aufstieg. Ein Hoffungsschimmer: Auch Braunschweig gewinnt nicht.

Der MSV Duisburg setzt die Talfahrt der letzten Wochen fort. Im Heimspiel gegen den Halleschen FC kommt der MSV nicht über ein 2:2 (1:2) hinaus und verspielt weitere Punkte im Aufstiegsrennen. Da nützt es auch nichts, dass der MSV einen Zwei-Tore-Rückstand durch Treffer von Sliskovic und Daschner noch aufgeholt hat. Am Ende steht nur ein Punkt. Stand jetzt ist Duisburg Vierter, drei Punkte hinter Braunschweig und mit nur einem Punkt Vorsprung auf den FC Ingolstadt, der erst am Sonntag spielt-

Die Würzburger Kickers haben einen wichtigen Schritt in Richtung Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga getan. Am 36. Spieltag der 3. Liga gewannen die Mainfranken gegen Hansa Rostock mit 3:1 (2:0). Eintracht Braunschweig unterlag hingegen 2:3 (1:0) beim abstiegsbedrohten FSV Zwickau.