3. Liga : MSV Duisburg verliert chancenarme Partie in München

MSV-Trainer Pavel Dotchev. Foto: Jürgen Fromme/firo Sportphoto/firo Sportphoto/Jürgen Fromme

München Der MSV Duisburg hat in der 3. Fußball-Liga den zweiten Sieg in Folge verpasst. Bei Türkgücü München kassierten die Zebras in einer chancenarmen Partie erst in der Schlussphase den entscheidenden Gegentreffer.

Mit einem Sieg gegen Würzburg und einer guten Trainingswoche im Rücken war sich MSV-Trainer Pavel Dotchev vor Anpfiff sicher, dass es „ein spannendes Spiel wird“, wie er bei Magenta Sport sagte. „Ich wünsche mir, dass wir jetzt endlich in den Spielrhythmus kommen.“ Um dazu beizutragen, änderte Dotchev an der Startaufstellung im Vergleich zur Vorwoche gar nichts, die selben elf Spieler wie schon gegen die Kickers standen auch in München zu Beginn auf dem Rasen.

Damit spielte auch Marvin Bakalorz erneut, der ebenso wie Türkgücüs Törles Knoll Geburtstag feierte. Bereits in der sechsten Minute foulte Bakalorz Knoll und sah Gelb, nach einer guten halben Stunde hatte er dann Glück, dass er nach einem neuerlichen Vergehen nicht schon vom Platz flog. Bis er in der 74. Minute ausgewechselt wurde, kam der Mittelfeldmann allerdings ohne Foul aus.

Wenige Minuten nach seiner Verwarnung hatte Bakalorz zudem die erste große Chance des MSV aufgelegt, als er von rechts in den Strafraum zog und am langen Pfosten Moritz Stoppelkamp fand, doch dessen Schuss aus kurzer Distanz wurde noch von Moritz Kuhn geblockt (12.). In der 35. Minute hatte Orhan Ademi noch eine gute Kopfballchance, vergab aber. Weil Leo Weinkauf zudem kurz vor der Pause einen Aufsetzer von Albion Vrenezi parierte (45.+1) ging es torlos in die Kabinen.

Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff hatte Alaa Bakir eine ordentliche Chance für die Zebras, scheiterte aber am Außennetz. Es läutete eine etwas bessere zweite Hälfte ein, bei der der MSV die aktivere Mannschaft war; unter anderem scheiterten Kolja Pusch (62.) und Ademi (72.) an Türkgücüs-Keeper René Vollath. Immer wieder fehlte bei den Angriffsbemühungen aber die letzte Genauigkeit beim Passspiel oder Konsequenz im Abschlus.

Die legten dann die Münchner an den Tag: Moritz Römling spielte nach einer Umschaltsituation in der 81. Minute von der linken Seite aus einen perfekten Pass auf Vrenezi, der hinter die Abwehrkette des MSV gelangte und frei vor Weinkauf eiskalt einschob. Dotchev reagierte umgehend und brachte auf Seiten der Duisburger drei frische Offensivkräfte für die Schlussphase. Kurz danach kam auch noch Vincent Gembalies für Marlon Frey ins Spiel, sodass Innenverteidiger Stefan Velkov als Abnehmer für hohe Bälle mit nach vorne ging.

Der Effekt war allerdings überschaubar, der MSV kam zu keiner brauchbaren Torchance mehr, obwohl der Schiedsrichter mit drei Minuten Nachspielzeit sogar noch sehr großzügig war; Türkgücü konnte die Führung relativ problemlos über die Zeit bringen. Die Zebras haben damit den zweiten Sieg in Folge verpasst und verbleiben auf Tabellenplatz 14.

„Wir hatten die besseren Chancen und eine gute Spielanlage zwischendurch und dann stehst du mit leeren Händen da - das ist hart“, sagte MSV-Trainer Dotchev nach dem Spiel bei Magenta Sport. „Die Mannschaft ist noch nicht da, wo wir sie haben wollen. Aber es war, auch wenn es mir jetzt keiner glauben wird, trotzdem ein Schritt vorwärts für uns was die Leistung betrifft.“

(stja)