3. Liga : Duisburgs Serie reißt in Dresden

Duisburgs Serie reißt in Dresden

Köln Der MSV Duisburg muss nach zuletzt sechs Spielen ohne Niederlage einen Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt einstecken. Bei Aufstiegskandidat Dynamo Dresden verlieren die Zebras knapp mit 0:1.

Dynamo Dresden hat sein erstes Spiel unter dem neuen Trainer Alexander Schmidt gewonnen. Die Elbestädter bezwangen am Mittwochabend in einem Nachholspiel der 3. Fußball-Liga den MSV Duisburg durch ein Tor von Christoph Daferner (77.) mit 1:0 (0:0). Infolge des ersten Siegs nach zuvor vier sieglosen Partien hintereinander sind die Sachsen neuer Dritter der Tabelle und können bereits am Samstag im zweiten Nachholspiel beim KFC Uerdingen die Tabellenführung übernehmen.