0:3 gegen Dynamo Dresden : MSV Duisburg kassiert nächste deutliche Heimniederlage

Duisburg Der MSV Duisburg befindet sich nach dem sechsten sieglosen Drittliga-Spiel in Folge im freien Fall. Beim 0:3 gegen Dynamo Dresden präsentierte sich das Team des neuen Trainers Gino Lettieri erneut kraft- und ideenlos.

Die Ergebniskrise des MSV Duisburg wird auch unter dem neuen Trainer immer schlimmer: Auch im vierten Anlauf von Coach Gino Lettieri hat es nicht mit dem erhofften Befreiungsschlag geklappt. Der MSV verlor am 13. Spieltag der 3. Liga gegen Dynamo Dresden mit 0:3 (0:1). Seit sechs Spielen in Folge sind die Duisburger ohne Sieg. In der heimischen Arena sind die Meidericher in der laufenden Spielzeit noch gänzlich ohne Dreier.