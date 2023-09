3. Liga MSV Duisburg trennt sich von Trainer Torsten Ziegner

Ziegner hatte den MSV Duisburg am 5. Mai 2022 von Hagen Schmidt übernommen und und erst zum Klassenerhalt und in der vergangenen Saison auf Platz zwölf geführt. In dieser Saison wollte der MSV eigentlich den Abstiegskampf weitestgehend vermeiden, um in der kommenden Saison in Richtung Aufstieg angreifen zu können.