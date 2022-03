Trainer Schmidt wechselt Sieg ein : Joker erlösen Duisburg gegen Viktoria Köln – Traumtor von Bakir

Duisburg Der MSV Duisburg tut sich gegen Viktoria Köln lange schwer, bejubelt am Ende aber einen 2:0-Sieg. Zwei Joker sorgen für die Entscheidung.

Gegen „eine kompakte und immer ekelig zu bespielende“ Kölner Mannschaft, wie MSV-Trainer Hagen Schmidt vor dem Duell gesagt hatte, starteten die Hausherren schnell und mutig ins Spiel, zeigten mehr Zug nach vorne. Erste Abschlüsse von Kolja Pusch (2.) und John Yeboah (7.), der im Pokal geschont worden war, waren aber zu harmlos. Auf der Gegenseite stellten Simon Handle (10.) und Marcel Risse (13.) mit ihren Versuchen aus der Distanz MSV-Torhüter Leo Weinkauf vor keine großen Probleme. Nach verhaltener Anfangsphase meldeten sich die Kölner damit in der Partie an.

Der MSV mühte sich, doch mit zunehmender Spieldauer prägten Ungenauigkeiten das Bild. So konnte sich die Meidericher im ersten Durchgang keine echte Torchance herausspielen, was neben der fehlenden Präzision auch an der neugewonnenen Stabilität der Kölner lag. In den letzten fünf Ligaspielen hat die Mannschaft von Olaf Janßen lediglich zwei Gegentreffer kassiert.