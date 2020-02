Kostenpflichtiger Inhalt: MSV Duisburg : Ahmet Engin rettet dem MSV einen Punkt

Ahmet Engin traf auch gegen Eintracht Braunschweig und rettete den Zebras einen Punkt. Vincent Vermeij (r.) bereitete den Treffer vor. Foto: firo /Volker Nagraszus

Duisburg Die Zebras müssen sich in der Drittliga-Partie gegen Eintracht Braunschweig mit einem 1:1-Unentschieden begnügen. Dabei kommt der Spitzenreiter erst spät in Fahrt. Kapitän Moritz Stoppelkamp ist für das nächste Spiel in Zwickau gesperrt.