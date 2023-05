2:2 im letzten Heimspiel MSV sieht zweimal Rot und punktet dennoch gegen Saarbrücken

Dann aber wurde Fußball gespielt und sowohl der MSV, als auch der 1. FC Saarbrücken - für den es noch um wichtige Punkte im Aufstiegsrennen ging - hatten eine dicke Chance. Calogero Rizzuto für die Gäste (4. Minute) und Jonas Michelbrink für die Zebras (17.) scheiterten aber jeweils aus bester Position am Keeper. Michelbrink machte es in Minute 27 aber besser - und das traumhaft: Aus gut 20 Metern schlenzte er die Kugel oben rechts in den Winkel zum 1:0. Einige Minuten später war sein Arbeitstag dann bereits beendet, Michelbrink musste für Joshua Bitter vom Feld. Der Grund: Der bereits verwarnte Tobias Fleckstein hatte in der 30. Minute zu sehr an Adriano Grimaldi geklammert und flog mit Gelb-Rot vom Feld.