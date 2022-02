80 Gelbe Karten in 26 Spielen : Der MSV Duisburg ist Letzter in der Fairplay-Tabelle

Duisburg Der MSV Duisburg hat in der laufenden Saison bereits 80 Gelbe Karten gezeigt bekommen, mehr als jeder andere Klub in der 3. Liga. Im Kellerduell gegen Türkgücü München fallen drei Spieler gesperrt aus. Weitere Akteure sind von einer Zwangspause bedroht.

Dass es im Abstiegskampf keinen Schönheitspreis zu gewinnen gibt, dürfte dabei jedem klar sein. Von schönem Fußball kann man sich nichts kaufen, was nun zählt, sind Punkte. Im Kampf um wichtige Zähler ist alles erlaubt - auch viele Karten. Und davon hat der MSV in der laufenden Saison reichlich gesammelt. Das zeigt sich auch an der sogenannten „Fairnesstabelle“. In dieser Kategorie sind die Duisburger mit Abstand Letzter.