„Mannschaft lernwillig“ : MSV legt nach Pokal-Aus Fokus auf die Liga

Duisburg Der MSV Duisburg will nach dem Pokal-Aus in der 3. Liga bestehen. Die Duisburger liegen derzeit auf einem direkten Aufstiegsplatz.

Den DFB-Pokal hat der MSV Duisburg abgehakt, jetzt will der Traditionsclub die volle Konzentration auf die angestrebte Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga legen. „Wir setzen den Fokus auf die Liga, um unser ganz großes Ziel zu erreichen“, sagte MSV-Flügelspieler Joshua Bitter nach der 0:2-Niederlage in der 2. DFB-Pokalrunde gegen den Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim.