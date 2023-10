3. Liga MSV Duisburg holt neuen Cheftrainer aus der Regionalliga

Der 44 Jahre alte Schommers erhält einen Vertrag bis zum Ende der Saison. Bei Klassenverbleib verlängert sich der Kontrakt um ein Jahr. „Schon beim ersten Kontakt war klar: auf diesen großen und traditionsreichen Verein, mit diesen Fans, will ich mich einlassen“, wird der ehemalige Trainer des 1. FC Nürnberg und des 1. FC Kaiserslautern in der Pressemitteilung des MSV zitiert. “Die dann folgenden gemeinsamen Gespräche haben mich bestärkt: Das war offen, das war ehrlich, hier wird gemeinsam angepackt, da will ich dabei sein. Wir wollen jetzt kurzfristig mit harter Arbeit wieder über den Strich und dann weiter den Weg in eine gute und erfolgreiche Zukunft bereiten.“ Über die Wechselmodalitäten sei Stillschweigen vereinbart worden.