Topspiel zum Drittliga-Auftakt : MSV Duisburg geht mit Respekt ins Duell gegen Ingolstadt

Duisburg Am ersten Spieltag des neuen Jahres kommt es in der 3. Liga zum Topspiel zwischen Tabellenführer Duisburg und Verfolger Ingolstadt. Beide Zweitliga-Absteiger halten sich mit Kampfansagen zurück.

Für den MSV wäre der Aufstieg auch finanziell ein Segen, in diesem Bereich kämpft der Verein weiter mit Problemen. Wald dementierte aber zuletzt Medienberichte über eine drohende Insolvenz. "Wir waren noch nie in der Insolvenz, wir haben noch nie einen Insolvenzantrag gestellt und auch in der jetzigen Situation haben wir nicht über Insolvenz-Szenarien gesprochen", sagte er.

Die Gäste aus Ingolstadt geben sich betont entspannt: "Unser Auftakt in Duisburg hat es absolut in sich, aber es ist auch nur eines von achtzehn schweren Spielen, die noch zu absolvieren sind", sagte Sportdirektor Michael Henke: "Insofern entscheidet sich dort so oder so überhaupt nichts."