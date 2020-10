Jetzt vier Coronafälle : Drittliga-Heimspiel des MSV Duisburg abgesagt

Köln Weil inzwischen vier Spieler des MSV Duisburg positiv auf Covid-19 getestet wurden, fällt das Drittliga-Spiel der Zebras am Freitagabend gegen den 1. FC Saarbrücken aus. Der DFB sagte die Partie wenige Stunden vor Anpfiff ab.

Die Testreihe am Donnerstag, die dritte innerhalb von fünf Tagen, erbrachte zwei weitere positive Tests. Bereits zuvor hatten sich zwei infizierte Spieler in Selbstisolation befunden. Nun verfügte das zuständige Gesundheitsamt für die komplette Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht eine häusliche Quarantäne. Über die Dauer der Maßnahme ist noch keine Entscheidung gefallen.

Es ist die erste coronabedingte Absage in der laufenden Drittliga-Saison. In der 2. Bundesliga hatte bereits die Partie des dritten Spieltags zwischen dem Hamburger SV und Erzgebirge Aue wegen Corona auf den 21. Oktober verlegt werden müssen.

Das Fußball-Drittliga-Heimspiel der SG Dynamo Dresden gegen den 1. FC Magdeburg an diesem Samstag (14.00 Uhr) muss voraussichtlich mit einer deutlich reduzierten Anzahl von Zuschauern stattfinden. Wie Dynamo am Freitag mitteilte, habe das Gesundheitsamt der Stadt Dresden den Verein darüber am Morgen informiert. Grund ist die steigende Zahl von Corona-Infektionen. In den vergangenen sieben Tagen habe es in der Stadt Dresden 26 bestätigte Fälle auf 100 000 Einwohner gegeben.