Nach Niederlage gegen Viktoria Köln : MSV Duisburg entlässt Trainer Lieberknecht

Torsten Lieberknecht. Foto: dpa/Marius Becker

Duisburg Der MSV Duisburg und Trainer Torsten Lieberknecht gehen nach zwei Jahren getrennte Wege. Der Klub reagierte auf die anhaltende Talfahrt des MSV. Der frühere Bundesligist ist derzeit nur 17. in der 3. Liga.

Fußball-Drittligist MSV Duisburg hat sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Torsten Lieberknecht getrennt. Das gab der Klub am Dienstag auf Twitter bekannt. Die Duisburger hatten am Montag gegen Viktoria Köln 1:3 verloren und sind auf einen Abstiegsplatz abgerutscht. Mit nur acht Punkten aus acht Spielen belegt der frühere Bundesligist derzeit nur Tabellenplatz 17.

Der #MSV hat einen Tag nach der Heimniederlage gegen Viktoria Köln Chef-Trainer Torsten #Lieberknecht freigestellt.



„Wir haben in dieser Saison auch nach acht Spielen nicht zu Konstanz und Stabilität gefunden“, teilte Sportdirektor Ivo Grlic mit: „Die Ergebnisse stimmen nicht, und eine positive Entwicklung haben wir leider auch nicht erkennen können. Das macht diesen Schritt jetzt notwendig. Denn die Mannschaft hat Potenzial, und wir sind überzeugt davon, dass wir mit diesem Potenzial wieder in die Erfolgsspur kommen – auch wenn es das erste Ziel sein muss, wieder in ruhiges Fahrwasser zu kommen.“

Im Spiel bei Türkgücü München (14 Uhr) am Samstag werden die Co-Trainer Marvin Compper, Branimir Bajic und Sven Beuckert das Team coachen. Der vierte Co-Trainer Philipp Klug fehlt nach Vereinsangaben aufgrund eines positiven Corona-Tests und befindet sich in häuslicher Quarantäne. Am Sonntag soll der Nachfolger von Lieberknecht vorgestellt werden.

Der Klub bedankte sich bei Lieberknecht „für seine Arbeit, für seinen Einsatz gerade auch in dieser komplizierten Pandemie, vor allem aber auch für sein Herz“, hieß es in der Mitteilung.

Der 47-Jährige hatte den MSV im Oktober vor zwei Jahren als Tabellenletzter der 2. Bundesliga von Ilija Gruew übernommen, konnte den Abstieg mit der Mannschaft am Saisonende aber nicht mehr verhindern. In der abgelaufenen Spielzeit waren die Zebras 20 Spieltage bis zum 32. Spieltag Tabellenführer der 3. Liga, verpassten aber schließlich nach einer Negativserie sogar noch den Aufstiegsrelegationsplatz knapp um einen Punkt.

Zuvor hatte Lieberknecht zehn Jahre bei Eintracht Braunschweig an der Seitenlinie gestanden und die Niedersachsen von der Regionalliga bis in die Bundesliga geführt. Nach dem dramatischen Abstieg am letzten Spieltag der Saison 2017/18 trennten sich die Braunschweiger von Lieberknecht.

