3:5 nach 3:1 Abstieg des MSV Duisburg steht nahezu fest

Ein Sieg musste her an der Lohmühle, doch spielbestimmend war zunächst der VfB. Schon in der zweiten Minute schoss Tarik Gözüsirin einen Volley knapp vorbei. Auch danach fielen in der Anfangsphase ausschließlich die Lübecker offensiv auf, inklusive einer Doppelchance in der neunten Minute, bei der MSV-Keeper Maximilian Braune, der Held aus dem Sandhausen-Spiel, gleich wieder glänzte.