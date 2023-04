Journalistin und Fernsehmoderatorin So macht das TV-Comeback von Monica Lierhaus vielen Menschen Mut

In dieser Betrachtung geht Monica Lierhaus ihr Comeback also mit zwei Nachteilen an: Zunächst einmal ist sie eine Frau über 50, zudem ist sie seit den Komplikationen bei der Entfernung eines Aneurysmas im Gehirn im Januar 2009, durch das sie im künstlichen Koma lag, weiterhin ein wenig eingeschränkt. „Nach wie vor habe ich eine Störung des Gleichgewichtssinnes, die irreparabel ist, mit der ich gelernt habe zu leben und meinen Alltag zu gestalten“, sagte sie gegenüber Welt. Aber auch, dass es ihr gut gehe, was sie am Donnerstag bei RTL bekräftigte: „Mir geht es sehr gut. Vor allem, weil ich hier im Stadion sein darf. Ich bin wahnsinnig gern in Stadien.“