Früherer Gladbach-Profi : Mo Idrissou droht Abschiebung nach Kamerun

Düsseldorf Der frühere Bundesliga-Stürmer Mohamadou Idrissou steht offenbar vor der Abschiebung aus Österreich in sein Geburtsland Kamerun. Das bestätigte der Fußballverein, bei dem er momentan unter Vertrag steht.

Der 39-malige kamerunische Nationalspieler Idrissou war in der Bundesliga zwischen 2002 und 2011 insgesamt in 139 Spielen (27 Tore) für Hannover 96, den MSV Duisburg, den SC Freiburg und Borussia Mönchengladbach aktiv. Eigentlich begann seine Karriere aber in Wehen. Seine letzte Station in Deutschland war 2015/16 der KFC Uerdingen. Im Sommer schloss sich Idrissou dem österreichischen Viertligisten Leoben an, erzielte zwei Tore in elf Spielen.