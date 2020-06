Nach Austritt aus altem Klub : Frauen des 1. FC Mönchengladbach gründen neuen Verein

Mönchengladbach Zukünftig gehen die bisherigen FC-Damen als FV Mönchengladbach 2020 an den Start. Noch ist aber vieles unklar – eine Spielstätte gibt es noch nicht. Auch die Anmeldung im Fußballverband Niederrhein steht noch aus.

Zuvor hatte der 1. FC Mönchengladbach vergangene Woche mitgeteilt, für die Saison 2020/21 die Teams der U17 sowie die erste und zweite Frauen-Mannschaft aus der Bezirksliga und der Niederrheinliga vom Spielbetrieb abzumelden. Daraufhin hatten sich die Abteilungen und die Spielerinnen an die Öffentlichkeit gewandt. Sie starteten eine Petition – die bis Dienstagabend knapp 20.000 Menschen unterschrieben. Die Welle an Unterstützern zog sich durch ganz Deutschland: Sogar Nationalspielerin Alexandra Popp vom VfL Wolfsburg warb für die Unterstützung und teilte den Aufruf zur Petition auf ihrer Instagram-Seite.

Bis zum Wochenende gab es noch mehrere Optionen. Doch die naheliegendste Möglichkeit zerschlug sich schnell: Der 1. FC Mönchengladbach bestätigte noch einmal, dass die drei oben genannten Mannschaften keine Zukunft im Verein haben. „Wir waren natürlich alle sehr geknickt. Wir hatten gehofft, dass wir weiterhin für den Verein spielen können. Für uns gibt es jetzt nur noch die Optionen, sich einem anderen Verein anzuschließen oder selber einen neuen Verein zu gründen. Alles muss natürlich sehr schnell gehen“, sagte Eva Opdenbusch aus der ersten Frauenmannschaft am Montagmorgen. Seit den Abendstunden sind die Würfel nun gefallen. Nachdem sich die Spielerinnen aus allen Mannschaften, angefangen bei der U11 bis hin zu den Frauenmannschaften, zurückgemeldet haben, fand am Montagabend noch eine kurzfristig einberufende Sitzung statt.

Finanziell fängt man bei null an. Es müssen zudem für alle Mannschaften neue Trikots besorgt werden, es fehlt auch an Trainingsmaterialien. „Wir wissen noch nicht ganz, was auf uns zukommt“, erklärt Schreiber weiter, der gleichzeitig auch Trainer der zweiten Frauenmannschaft ist. Zuvor war er achteinhalb Jahre für den 1. FC als Trainer tätig.

Am kommenden Freitag steht die nächste wichtige Entscheidung an: Bis dahin will sich der Fußballverband Niederrhein (FVN) nämlich äußern, wie es mit den aktuellen Spielklassen aussieht. Im Niederrheinpokal stehen die Frauen im Halbfinale. Auch hier ist noch völlig offen, wie es weiter aussieht. „Wir werden kämpfen und hoffen, dass wir die sportliche Chance bekommen, um in den aktuellen Klassen weiterzuarbeiten. Ich bin froh, dass wir so ein tolles Team haben und auch die einzelnen Mannschaften hinter dem gemeinsamen Vorhaben stehen“, sagt Schreiber.