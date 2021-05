„Diagnose war ein kleiner Schock“ : Thrombosen zwingen Klose zu Pause – vorerst kein Trainerjob

München Fußball-Weltmeister Miroslav Klose muss wegen zwei Thrombosen im Bein eine Zwangspause einlegen und wird vorerst keinen Trainerposten im Fußball antreten. Das teilte der Ex-Nationalspieler in einem „Kicker“-Interview am Donnerstag mit.

Der 42-jährige Klose war zuletzt unter anderem als neuer Cheftrainer bei Zweitligist Fortuna Düsseldorf im Gespräch. Der frühere Weltklasse-Torjäger will aber zunächst wieder gesund werden. „Mir wurde in den folgenden Tagen klar, dass ich so niemals meine Trainerkarriere im Profifußball starten möchte. Entweder richtig oder gar nicht. Oder eben etwas später.“ Allen Interessenten habe er abgesagt.