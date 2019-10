Klose über Talentförderung : Einige Nachwuchstrainer sind das Problem

München WM-Rekordtorschütze Miroslav Klose sieht keinen Mangel an Nachwuchstalenten. Er sieht eher ein Problem bei den Trainern.

Der frühere Weltklasse-Stürmer Miroslav Klose sieht das persönliche Erfolgsstreben einiger Nachwuchstrainer als Problem in der deutschen Talentförderung an. „Ich habe das Gefühl, dass viele Jugendtrainer selbst nach oben in den Profifußball streben, weil sie wissen, dass sie dort mehr Geld verdienen können“, sagte der Trainer der U17-Junioren des FC Bayern München im Interview der Deutschen Presse-Agentur. „Wie gesagt: Das ist nur ein Gefühl. Aber wer im Jugendbereich Titel holt, empfiehlt sich natürlich auch für Höheres.“