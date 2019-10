Militärischer Salut-Jubel : Deutsche Fußballverbände wollen Nachahmer bestrafen

München Militärische Jubelgesten soll es auf deutschen Fußball-Plätzen auch nicht (mehr) geben. Regionale Verbände kündigen ein entsprechendes Vorgehen an.

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hat als erster Landesverband angekündigt, Nachahmer vor das Sportgericht zu zitieren. Ein Salut-Jubel, wie ihn türkische Spieler in den Länderspielen gegen Albanien und Frankreich gezeigt hatten, waren bereits am vergangenen Wochenende bei zwei Partien im bayerischen Amateurfußball zu sehen gewesen. Das werde nicht toleriert, teilte der BFV auf seiner Homepage mit.

Auch in Baden-Württemberg ist es am vergangenen Spieltag zu umstrittenen Torjubeln wie bei der türkischen Auswahl gekommen. „Wir haben heute Kenntnis erlangt von zwei Vorfällen bei Spielen am Wochenende“, sagte Heiner Baumeister, Sprecher des Württembergischen Fußballverbands (wfv). Was genau passiert sei, müsse noch herausgefunden werden, sagte er. Auch, ob und wie es zu Sanktionen komme sei noch unklar. Dazu bekämen alle Beteiligten Gelegenheit zur Stellungnahme, erklärte der Sprecher.