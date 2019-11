Zorc, Löw und Co. : Hört auf mit dem Gerede vom Männerfußball!

Meinung Düsseldorf Vor dem Topspiel bei Bayern München forderte ihn Borussia Dortmunds Manager Michael Zorc, jetzt verlangt Bundestrainer Joachim Löw mehr Robustheit. Auch Spieler verlangen immer wieder, man müsse „wie ein Mann spielen“.

Was ist eigentlich Männerfußball? Schwere Frage. Leichter ist es vielleicht anders herum: Was ist eigentlich kein Männerfußball? Jungenfußball? Mädchenfußball? Frauenfußball? Oder das, was die Dortmunder Bundesliga-Mannschaft am vergangenen Wochenende beim 0:4 im Spitzenspiel bei Bayern München anbot? Die BVB-Verantwortlichen ließen diese Antwort jedenfalls ausdrücklich zu, nachdem sie vor der Begegnung mit dem Meister ausdrücklich „Männerfußball“, was immer es sei, angemahnt hatten.