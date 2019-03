Türkisches Präsidialamt bestätigt Treffen: Mesut Özil soll Erdogan zu seiner Hochzeit eingeladen haben

Düsseldorf Der ehemalige deutsche Fußball-Nationalspieler Mesut Özil soll den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zu seiner Hochzeit eingeladen haben. Das türkische Präsidialamt bestätigte das Treffen.

Ex-Fußballnationalspieler Mesut Özil soll den türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan zu seiner Hochzeit im Sommer eingeladen haben. Fotos und Angaben des türkischen Präsidialamts zufolge trafen sich Özil und dessen Verlobte am Freitag mit Erdogan am Istanbuler Flughafen. Demnach überreichte Özil dort Erdogan die Einladung. Darüber berichtete am Wochenende auch die türkische Zeitung „Hürriyet“.