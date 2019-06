Warum das denn? : Mesut Özil öffnet seinen Twitter-Account

Berlin Mesut Özil will seinen Account bei Twitter für Fremde öffnen. Andere ruft er auf, ihm seine Geschichte zu erzählen.

Mesut Özil will seinen Twitter-Account für einen guten Zweck zur Verfügung stellen. So soll unter anderem diskriminierten Menschen und Klima-Aktivisten eine Plattform gegeben werden, wie er am Montag auf Twitter mitteilte. Der ehemalige deutsche Fußball-Nationalspieler, der in London beim FC Arsenal unter Vertrag steht, hat nach eigenen Angaben insgesamt 80 Millionen Follower in den sozialen Netzwerken.